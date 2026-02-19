Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область

В результате массированной атаки беспилотников (БПЛА) самолетного типа на Брянскую область пострадали два местных жителя. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— При атаке врага на нашу область есть последствия. В результате очередной массированной атаки реактивными БпЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района, к сожалению, ранены два мирных жителя, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Раненых мужчин оперативно доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Также повреждения получили пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В среду, 18 февраля, в пресс-службе Минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени сбили 120 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над семью регионами России.
16 февраля член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины накопили беспилотники для проведения массированных атак на российские регионы. По его словам, украинские военные намерены повторять многочасовые атаки, пока позволяют запасы дронов.