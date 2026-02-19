Ричмонд
Прокуратура взяла под контроль расследование пожара в Дальнереченске

Огонь вспыхнул на лесоперерабатывающем предприятии вечером 18 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Приморского края взяла на контроль ход проверки обстоятельств пожара, произошедшего вечером 18 февраля на лесоперерабатывающем предприятии в Дальнереченске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По предварительным данным, возгорание произошло на территории предприятия, загорелись отходы переработки древесины. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

«Надзорное ведомство будет контролировать установление причин и обстоятельств инцидента, а также результаты процессуальной проверки», — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания и оценивается ущерб. Прокуратура намерена дать всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.