Прокуратура взяла под контроль расследование пожара в Дальнереченске

В настоящее время устанавливаются причины возгорания и оценивается ущерб. Прокуратура намерена дать всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.