Появилось видео задержания в Красноярске подростка, помогавшего мошенникам

Напомним, аферисты вышли на молодого человека в одном из мессенджеров. Согласившись сотрудничать с мошенниками, парень получил сим-бокс через сервис отправки посылок, установил его по месту своего проживания и проводил обслуживание устройства: обеспечивал бесперебойное электроснабжение, менял сим-карты.