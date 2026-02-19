Ричмонд
Появилось видео задержания в Красноярске подростка, помогавшего мошенникам

На кадрах юноша признаётся, что установил «аппаратуру для прозвонов» для помощи аферистам.

Источник: РИА "Новости"

Появилось оперативное видео задержания в Красноярске 17-летнего подростка, помогавшего мошенникам.

На кадрах юноша признаётся, что установил «аппаратуру для прозвонов» для помощи мошенникам.

Напомним, аферисты вышли на молодого человека в одном из мессенджеров. Согласившись сотрудничать с мошенниками, парень получил сим-бокс через сервис отправки посылок, установил его по месту своего проживания и проводил обслуживание устройства: обеспечивал бесперебойное электроснабжение, менял сим-карты.

Задержать нарушителя удалось силами полиции и УФСБ. Подростку грозит до шести лет лишения свободы.