Ричмонд
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: из Таиланда в РФ депортирован обвиняемый в мошенничестве на 3,2 млрд рублей

Мужчина, обвиняемый в мошенничестве на 3,2 млрд рублей при выполнении госконтрактов, депортирован в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Обвиняемый в мошенничестве на 3,2 млрд рублей в ходе выполнения контрактов по линии ВПК депортирован в Россию из Таиланда. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Согласно материалам следствия, в период с 2021 по 2024 год обвиняемый при исполнении государственных контрактов использовал недостоверную документацию и с помощью фиктивных организаций похитил свыше 3,2 млрд рублей из бюджета.

После возбуждения уголовного дела о мошенничестве в апреле обвиняемый выехал за пределы России. В декабре он был объявлен в международный розыск.

Как ранее информировал KP.RU, четверо граждан России были депортированы из Таиланда за нарушение местных миграционных правил. По уточнениям посла России в Таиланде Евгения Томихина, за 2025 год Бангкок депортировал более 100 россиян, большинство из них были выдворены за превышение срока безвизового пребывания.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше