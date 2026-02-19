МВД: из Таиланда в РФ депортирован обвиняемый в мошенничестве на 3,2 млрд рублей

Согласно материалам следствия, в период с 2021 по 2024 год обвиняемый при исполнении государственных контрактов использовал недостоверную документацию и с помощью фиктивных организаций похитил свыше 3,2 млрд рублей из бюджета.
После возбуждения уголовного дела о мошенничестве в апреле обвиняемый выехал за пределы России. В декабре он был объявлен в международный розыск.
Как ранее информировал KP.RU, четверо граждан России были депортированы из Таиланда за нарушение местных миграционных правил. По уточнениям посла России в Таиланде Евгения Томихина, за 2025 год Бангкок депортировал более 100 россиян, большинство из них были выдворены за превышение срока безвизового пребывания.