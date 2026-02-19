Ричмонд
Ранее судимый ачинец вновь отправится под суд за кражу мужской парфюмерии

В Ачинске перед судом предстанет похититель мужской туалетной воды.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полицейские установили, что осенью 2025 года ранее неоднократно судимый житель Ачинска зашел в парфюмерный магазин. Пока за ним никто не следил, он спрятал под куртку два флакона мужской туалетной воды.

Однако выйти из магазина незамеченным ему не удалось — на выходе зазвенели антикражные рамки. Продавец-консультант остановил мужчину и попросил вернуть товар. Но злоумышленник смог сбежать.

«Причиненный материальный ущерб по закупочной стоимости похищенного имущества составил около 5 тысяч рублей. Со слов обвиняемого, парфюм он похитил для того, чтобы продать и заработать денег. Но так как схватил не новые флаконы, а начатые тестеры, то просто выкинул их в ближайшую урну», — уточнили в краевой полиции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения по существу в Ачинский городской суд.