Ранее судимый ачинец вновь отправится под суд за кражу мужской парфюмерии

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Полицейские установили, что осенью 2025 года ранее неоднократно судимый житель Ачинска зашел в парфюмерный магазин. Пока за ним никто не следил, он спрятал под куртку два флакона мужской туалетной воды.
Однако выйти из магазина незамеченным ему не удалось — на выходе зазвенели антикражные рамки. Продавец-консультант остановил мужчину и попросил вернуть товар. Но злоумышленник смог сбежать.
«Причиненный материальный ущерб по закупочной стоимости похищенного имущества составил около 5 тысяч рублей. Со слов обвиняемого, парфюм он похитил для того, чтобы продать и заработать денег. Но так как схватил не новые флаконы, а начатые тестеры, то просто выкинул их в ближайшую урну», — уточнили в краевой полиции.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения по существу в Ачинский городской суд.