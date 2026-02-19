В Иркутском районе водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину-пешехода. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, все произошло около 20 часов вечера 18 февраля 2026 года.
— Мужчина ехал за рулем автомобиля «Мерседес Бенц Спринтер» в направлении областного центра и наехал на женщину, — уточнили в пресс-службе полиции.
56-летняя женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Позже стало известно, что пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От сильного удара машины 56-летняя женщина погибла на месте до приезда врачей. Госавтоинспекторы проводят проверку и установят причины ДТП.