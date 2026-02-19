Ричмонд
Экс-замминистра обороны подал в суд на МО РФ из-за отказа в его отправке на СВО

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов обратился в суд с иском к Минобороны и Военному комиссариату Москвы из-за отсутствия ответа на его заявление об отправке в зону специальной военной операции.

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов обратился в суд с иском к Минобороны и Военному комиссариату Москвы из-за отсутствия ответа на его заявление об отправке в зону специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Административный иск поступил в Мещанский районный суд столицы. В качестве ответчиков также указан Единый пункт отбора на контрактную службу.

По данным издания, первое заявление из СИЗО «Лефортово» Иванов подал в июле 2025 года. Он просил направить его на службу на должность, соответствующую званию майор. В октябре получил отказ. В документе указывалось, что в группировке «Запад» отсутствуют должности по его воинской специальности.

В ноябре экс-замминистра направил повторное обращение, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Ответ, по его утверждению, не поступил в установленный 30-дневный срок.

В иске Иванов просит признать незаконным бездействие военных структур и обязать их провести отбор на военную службу с последующим заключением контракта.

1 июля 2025 года Московский городской суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу 100 млн руб. Он признан виновным в растрате свыше 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц».

Сейчас Иванов знакомится с материалами второго уголовного дела. Речь идет о получении взяток на сумму более 1,3 млрд руб., легализации преступных доходов, а также незаконном хранении и переделке оружия. Вину по обоим делам он не признает.

