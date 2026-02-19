В реанимацию Хабаровска перевезли пострадавшего со снегохода из Охотска

В Хабаровском крае, в селе Арка Охотского округа 23‑летний парень во время отпуска получил серьёзные травмы — упал со снегохода «Буран», сообщают ВК Хабаровские авиалинии.
У пострадавшего диагностировали черепно‑мозговую травму, ушиб лёгкого и головного мозга. Ситуация требовала срочных мер: из Охотска на место выслали вертолёт. Пострадавшего доставили в местную больницу, но состояние оказалось настолько тяжёлым, что понадобилась эвакуация в Хабаровск — парня нужно было срочно переводить в реанимацию.
Утром самолёт «ХабАвиа» вылетел в Охотск. К полудню борт приземлился в аэропорту, расположенном в 14 километрах от посёлка. Врачи Хабаровского территориального центра медицины катастроф оперативно прибыли на место. Пациента, находившегося в тяжёлом состоянии и подключённого к аппарату искусственной вентиляции лёгких, подготовили к длительному авиаперелёту — путь до Хабаровска занимает 3,5 часа.
К пяти часам вечера самолёт приземлился в аэропорту краевой столицы. Сразу после посадки к борту подъехала скорая помощь. Медики аккуратно перенесли парня на носилках в реанимобиль — каждая минута была на счету.
Пострадавшего незамедлительно доставили в нейрохирургическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии второй краевой больницы имени профессора О. В. Владимирцева. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние и помочь восстановиться.
Спасатели напоминают: север не прощает ошибок.