В реанимацию Хабаровска перевезли пострадавшего со снегохода из Охотска

У пострадавшего диагностировали черепно‑мозговую травму, ушиб лёгкого и головного мозга. Ситуация требовала срочных мер: из Охотска на место выслали вертолёт. Пострадавшего доставили в местную больницу, но состояние оказалось настолько тяжёлым, что понадобилась эвакуация в Хабаровск — парня нужно было срочно переводить в реанимацию.