Глава СК затребовал доклад по делу о смерти годовалого мальчика в Канске

Напомним, что в январе 2026 года в Канске умерла трехмесячная девочка. Еще на новогодних праздниках у малышки проявился кашель. По версии следствия, на следующий день ее родители вызвали «скорую», но после осмотра девочки медики не усмотрели оснований для ее госпитализации. Утром 10 января состояние малышки ухудшилось, взрослые снова позвонили медикам, но ребенок скончался до их приезда.