Глава СК затребовал доклад по делу о смерти годовалого мальчика в Канске

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти в Канске годовалого мальчика. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. Мать ребенка несогласна с ходом установления обстоятельств оказания медпомощи. В январе 2026 года мальчика доставили в больницу, но врачи не оказали ему экстренную помощь. В результате ребенка развились осложнения. На следующий день он скончался в реанимационном отделении. Сейчас проводится расследование дела.
Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Алексея Еремина доклад о ходе и результатах.
Напомним, что в январе 2026 года в Канске умерла трехмесячная девочка. Еще на новогодних праздниках у малышки проявился кашель. По версии следствия, на следующий день ее родители вызвали «скорую», но после осмотра девочки медики не усмотрели оснований для ее госпитализации. Утром 10 января состояние малышки ухудшилось, взрослые снова позвонили медикам, но ребенок скончался до их приезда.