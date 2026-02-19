Россиянин изнасиловал и зарезал девушку, тело спрятал за автобусной остановкой

Преступление произошло в мае 2025 года. По данным следствия, ранее судимый мужчина познакомился с потерпевшей и привел ее в подвал жилого дома, где располагалось его рабочее место. Там он совершил насильственные действия, после чего убил девушку, чтобы скрыть содеянное.