Россиянин изнасиловал и зарезал девушку, тело спрятал за автобусной остановкой

Житель якутского города Нерюнгри приговорен к 19 годам лишения свободы за изнасилование и убийство молодой девушки.

Ранее судимый житель якутского города Нерюнгри приговорен к 19 годам лишения свободы за изнасилование и убийство молодой девушки. О вынесенном приговоре сообщает прокуратура региона.

Преступление произошло в мае 2025 года. По данным следствия, ранее судимый мужчина познакомился с потерпевшей и привел ее в подвал жилого дома, где располагалось его рабочее место. Там он совершил насильственные действия, после чего убил девушку, чтобы скрыть содеянное.

Тело он завернул в полиэтилен и вынес за автобусную остановку. Труп был присыпан снегом. Спустя несколько дней его обнаружили местные жители.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 19 лет лишения свободы. Первые 4 года он проведет в тюрьме, оставшиеся 15 лет — в колонии особого режима.

