Мужчина и женщина погибли во вспыхнувшем доме в Слюдянке

Причиной возгорания стало загоревшееся на обогревателе белье.

Источник: МЧС РФ

IrkutskMedia, 19 февраля. 50-летняя женщина и 59-летний мужчина погибли во вспыхнувшем бревенчатом доме в Слюдянке. Причиной пожара послужило загоревшееся белье, которое оставили сушиться на обогревателе.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщает, что в тушении пожара на 10 квадратах приняли участие семеро огнеборцев и две машины.

Напомним, смертельный пожар произошел в Усть-Илимске 17 февраля. В многоквартирном доме на улице Наймушина загорелась квартира на четвёртом этаже. На место происшествия выехали 17 огнеборцев и пять единиц техники МЧС России.