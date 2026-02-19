Мужчина и женщина погибли во вспыхнувшем доме в Слюдянке

IrkutskMedia, 19 февраля. 50-летняя женщина и 59-летний мужчина погибли во вспыхнувшем бревенчатом доме в Слюдянке. Причиной пожара послужило загоревшееся белье, которое оставили сушиться на обогревателе.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщает, что в тушении пожара на 10 квадратах приняли участие семеро огнеборцев и две машины.
