Свора собак едва не загрызла женщину в Алматинской области (видео)

Соответствующий видеоролик появился на Instagram-странице kaskelenkz. На кадрах видно, как собаки кусают лежащую на земле женщину. На последующих кадрах видно, что пострадавшая, вся в крови, рассказывает о произошедшем полицейским.
«Это же ужас! Пишут, что все произошло в жилом массиве на 19 километре. Больше 10 собак напали на женщину, покусали, видео распространяют в WhatsApp-чатах. А если на ребенка нападут?» — говорится в описании к посту.
В комментариях под постом представители Департамента полиции Алматинской области сообщили, что по факту нападения собак на 52-летнюю женщину зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, представители местного исполнительного органа. Пострадавшей оказали медпомощь. Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится процессуальная проверка, добавили в полиции.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 60-летний подозреваемый, являющийся владельцем собак. За нарушение общественного порядка он также привлечен к ответственности в установленном законом порядке», — говорится в сообщении ДП.
Внимание! Видео содержит жестокие кадры и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, впечатлительным и беременным.