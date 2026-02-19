Ричмонд
В Хабаровске младенец получил ожоги об горячую батарею

Женщина оставила детей одних и ушла в магазин, полиция проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске семимесячный мальчик получил ожоги от радиатора отопления, оставшись без присмотра взрослых. Инцидент произошел на улице Краснореченской, сообщают в полиции Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным полиции, 25-летняя мать ребенка ушла в магазин за продуктами, оставив дома троих детей — грудного мальчика и двух девочек пяти и семи лет. Отец в это время был на работе. В отсутствие родителей ребенок обжегся горячей водой из радиатора отопления и был доставлен в больницу.

В отделе полиции № 3 УМВД России по Хабаровску начата проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.