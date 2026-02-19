В Хабаровске младенец получил ожоги об горячую батарею

По данным полиции, 25-летняя мать ребенка ушла в магазин за продуктами, оставив дома троих детей — грудного мальчика и двух девочек пяти и семи лет. Отец в это время был на работе. В отсутствие родителей ребенок обжегся горячей водой из радиатора отопления и был доставлен в больницу.