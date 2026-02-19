Силы ПВО за ночь сбили 113 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 113 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 50 украинских дронов уничтожили над Брянской областью, 35 — над Смоленской областью, 12 — над Тверской областью.
Кроме того, 10 беспилотников ВСУ ликвидировали над Новгородской областью, четыре — над Ленинградской областью, два — над Калужской областью, передает ТАСС.
В этот же день в результате массированной атаки БПЛА самолетного типа на Брянскую область пострадали два местных жителя. Раненых оперативно доставили в больницу, им оказали необходимую помощь.
17 февраля в поселке Волна Темрюкского района из-за удара дрона также загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1250 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.