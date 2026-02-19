Ричмонд
На Красноярском море спасатели пытаются достать тело из утонувшего авто

Машина находится на глубине 60−65 метров.

Источник: КГКУ "Спасатель"

18-го февраля специалисты Дивногорского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников МВД выезжали на Красноярское водохранилище. Спасатели пытались извлечь из провалившегося под лёд авто тело мужчины.

После пяти погружений с использованием телевизионного подводного аппарата «Нептун» достать погибшего из салона машины не удалось.

«Глубина, на которой находится автомобиль — 60−65 метров — значительно усложняет операцию. Тело водителя остаётся в салоне», — сообщили сотрудники КГКУ «Спасатель», уточнив, что работы будут продолжены, несмотря на все трудности.

Напомним, машина с водителем ушла под лёд Красноярского моря в районе залива Усть Погромный.