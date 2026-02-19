На Красноярском море спасатели пытаются достать тело из утонувшего авто

18-го февраля специалисты Дивногорского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников МВД выезжали на Красноярское водохранилище. Спасатели пытались извлечь из провалившегося под лёд авто тело мужчины.
После пяти погружений с использованием телевизионного подводного аппарата «Нептун» достать погибшего из салона машины не удалось.
«Глубина, на которой находится автомобиль — 60−65 метров — значительно усложняет операцию. Тело водителя остаётся в салоне», — сообщили сотрудники КГКУ «Спасатель», уточнив, что работы будут продолжены, несмотря на все трудности.
Напомним, машина с водителем ушла под лёд Красноярского моря в районе залива Усть Погромный.