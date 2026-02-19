На Байкале под лёд провалились два автомобиля

По данным Telegram-канала Babr Mash, два автомобиля ушли под лёд в районе переправы на Ольхон, которую до сих пор не открыли из-за опасного состояния льда. Водители игнорируют запрет и выезжают на трассу, ориентируясь по вешкам. В результате тонущих людей пришлось спасать с помощью катера на воздушной подушке.
Ранее, 16 февраля, у мыса Большой Кадильный в ледовую трещину провалился квадроциклист. А незадолго до этого в 900 метрах от берега под лед ушла легковушка с людьми. Водитель и пассажирка погибли, двоим удалось выбраться.
Спасатели вновь предупреждают: выезд на лед вне официальных переправ смертельно опасен.