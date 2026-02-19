На Байкале под лёд провалились два автомобиля

По данным Telegram-канала Babr Mash, два автомобиля ушли под лёд в районе переправы на Ольхон, которую до сих пор не открыли из-за опасного состояния льда. Водители игнорируют запрет и выезжают на трассу, ориентируясь по вешкам. В результате тонущих людей пришлось спасать с помощью катера на воздушной подушке.