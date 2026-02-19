Ричмонд
В Брянской области при массированной атаке БПЛА пострадали два человека

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о последствиях украинской беспилотной атаки.

Источник: Аргументы и факты

В Брянской области в результате массированной атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Прилеты зафиксировали в селе Лопушь Выгоничского района.

Ранения получили двое мужчин, их доставили в больницу, отметил глава региона.

«Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил Богомаз.

Сообщение появилось в Telegram-канале чиновника в 06:18 мск.

Украинские войска атаковали, в частности, и Псковскую область — ночью там загорелся резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в городе Великие Луки, о чем проинформировал губернатор Михаил Ведерников.

