В Брянской области при массированной атаке БПЛА пострадали два человека

В Брянской области в результате массированной атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Прилеты зафиксировали в селе Лопушь Выгоничского района.
Ранения получили двое мужчин, их доставили в больницу, отметил глава региона.
«Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил Богомаз.
Сообщение появилось в Telegram-канале чиновника в 06:18 мск.
Украинские войска атаковали, в частности, и Псковскую область — ночью там загорелся резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в городе Великие Луки, о чем проинформировал губернатор Михаил Ведерников.