Адвокат из банды спецназовцев получил девять лет и уехал на СВО

В Подмосковье вынесен приговор адвокату Международной коллегии адвокатов «Евразийский союз» Владимиру Силину, признанному участником банды бывших спецназовцев, на счету которой более 40 убийств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным следствия, еще в конце 1990-х Силин, работавший тогда начальником службы безопасности склада временного хранения, организовал по просьбе работодателя убийство трех его деловых партнеров. Одно из преступлений он совершил лично.
Как установлено, заказчиком выступил совладелец ОАО МТТЭС «Мострансэкспедиция» Сидоров. Заподозрив партнеров в причастности к проверке, приведшей к отзыву лицензии, он оценил жизнь каждого в 25 тыс. долларов и поручил Силину найти исполнителей.
Тот обратился к бывшему военнослужащему Павлу Христеву. К преступлениям были привлечены Николай Трушков и другие участники группы. Бандиты представлялись сотрудниками милиции, похищали предпринимателей, вывозили их в гаражи, грабили и душили. Перед убийством одной из жертв заставили записать признание на диктофон.
В апреле 2000 года Силин, получив 20 тыс. долларов за устранение гендиректора ЗАО НИКК, решил действовать без дележа денег с сообщниками. По версии следствия, в нападении участвовали также двое неустановленных сотрудников МВД в форме СОБРа. Предпринимателя похитили в районе Очаково-Матвеевское, заставили организовать передачу 22 тыс. долларов из офиса, после чего Силин лично его задушил.
Силин был задержан в ноябре 2024 года. Как и Трушков, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания на соучастников и заказчика, который, по данным следствия, проживает в Португалии и объявлен в розыск.
Железнодорожный городской суд Московской области рассмотрел дело в особом порядке. За убийство двух и более лиц, сопряженное с похищением и бандитизмом, Силин получил 9 лет колонии строгого режима. Также он обязан выплатить по 1 млн рублей четырем родственникам погибших.
Приговор не обжаловался. После его вступления в силу осужденный заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.
Дело остальных 11 фигурантов во главе с Павлом Христевым рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде. Попытка сформировать коллегию присяжных ранее не удалась, новый отбор назначен на 23 марта.
