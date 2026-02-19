Под Ростовом задержали мужчину, который показывал ружье через окно

В Волгодонске Ростовской области в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек стоит у окна в своей квартире и держит в руках оружие. Судя по кадрам, в какой-то момент он даже выстрелил — к счастью, никто из прохожих не пострадал.
Пост увидели полицейские, которые сразу же начали проверку. Они установили личность горожанина, запечатленного на кадрах, и доставили его в отдел полиции.
Как пояснил 21-летний волгодончанин, он недавно купил пневматическое ружье и проверял его на исправность.
— В настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении задержанного к административной ответственности за мелкое хулиганство, — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.
В ведомстве также добавили, что оружие у дончанина изъяли.
