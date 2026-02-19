За ночь силы ПВО сбили 113 украинских БПЛА над регионами России

Больше всего дронов перехвачено над Брянской областью — 50 аппаратов. Ещё 35 БПЛА сбиты над Смоленской областью, 12 — над Тверской, 10 — над Новгородской, четыре — над Ленинградской и два — над Калужской областью.
В военном ведомстве подчеркнули, что все цели были ликвидированы дежурными средствами ПВО. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее Life.ru писал, что при атаке украинских БПЛА на Брянскую область пострадали мирные жители. Двое мужчин получили ранения и были госпитализированы. В одном из сёл также повреждены частные дома и сгорела баня.
