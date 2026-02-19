Ричмонд
В Уфе до 50 рублей подорожал проезд на маршруте № 257к

Маршрутка до 21-й больницы подняла цену с 19 февраля.

Источник: Комсомольская правда

С сегодняшнего дня, 19 февраля, в Уфе изменилась стоимость проезда на маршруте № 257к. Независимо от способа оплаты — банковской картой, транспортной картой «Алга» или наличными — поездка обойдется в 50 рублей. Информацию опубликовали в официальном телеграм-канале городского транспорта.

Перевозчик — компания «Альянс “СКД” — объяснил повышение объективными причинами. Подорожало топливо, выросли цены на запчасти и ремонт, нужно обновлять автопарки и платить зарплату водителям. Инфляция тоже внесла свою лепту.

Напомним, маршрут соединяет улицу Дагестанскую и 21-ю больницу.

