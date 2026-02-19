Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В шести регионах России ночью сбили больше 100 украинских беспилотников

Силы ПВО РФ сбили над территорией страны 113 украинских беспилотников самолетного типа.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные силы противовоздушной обороны России ночью сбили над территорией страны 113 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были перехвачены в шести регионах: 50 — в Брянской области, 35 — в Смоленской, 12 — в Тверской, 10 — в Новгородской, 4 — в Ленинградской и 2 — в Калужской.

Брянский губернатор Александр Богомаз проинформировал, что область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, в результате которой два человека получили ранения.

В Псковской области, по словам главы региона Михаила Ведерникова, из-за БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Великих Луках.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше