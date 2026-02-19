В шести регионах России ночью сбили больше 100 украинских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны России ночью сбили над территорией страны 113 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, БПЛА были перехвачены в шести регионах: 50 — в Брянской области, 35 — в Смоленской, 12 — в Тверской, 10 — в Новгородской, 4 — в Ленинградской и 2 — в Калужской.
Брянский губернатор Александр Богомаз проинформировал, что область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, в результате которой два человека получили ранения.
В Псковской области, по словам главы региона Михаила Ведерникова, из-за БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Великих Луках.
