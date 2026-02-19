Ричмонд
Разбор завалов на месте обрушения склада в Зеленодольске завершен

К разбору завалов снега и строительных конструкций привлекались три погрузчика.

Источник: МЧС Татарстана

Сотрудники МЧС закончили разбор завалов на месте обрушения склада в Зеленодольске. Работы продолжались накануне, 18 февраля, до 18:20.

К разбору завалов снега и строительных конструкций привлекались три погрузчика. В результате удалось за один день полностью завершить поисковые работы. Пострадавших и погибших под завалами не обнаружено, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее мы сообщали, что крыша распределительного центра АО «Тандер» обвалилась в среду, 18 февраля. Площадь обрушения составила 540 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 29 человек. П пострадала одна женщина, ее доставили в БСМП Зеленодольска.