Пьяный россиянин предложил инспекторам ДПС коня вместо штрафа

Житель Бурятии стал фигурантом уголовного дела после попытки подкупить сотрудников ДПС живой лошадью.

Житель Бурятии стал фигурантом уголовного дела после попытки подкупить сотрудников ДПС живой лошадью. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел при проверке внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. За рулем находился 39-летний водитель, который оказался трезв. Однако двое его пассажиров были в состоянии опьянения, передает РЕН ТВ.

Пока инспекторы оформляли протокол за непристегнутый ремень безопасности, один из пассажиров пересел на водительское место и попытался уехать. Его остановили спустя несколько метров.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Осознав, что ему грозит ответственность, он предложил сотрудникам полиции взятку. Сначала речь шла о нескольких килограммах конины, затем — о живой лошади стоимостью около 59 тыс. рублей.

Инспекторы от предложений отказались и передали информацию в дежурную часть. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на дачу взятки.

