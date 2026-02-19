Пьяный россиянин предложил инспекторам ДПС коня вместо штрафа

Житель Бурятии стал фигурантом уголовного дела после попытки подкупить сотрудников ДПС живой лошадью. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел при проверке внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. За рулем находился 39-летний водитель, который оказался трезв. Однако двое его пассажиров были в состоянии опьянения, передает РЕН ТВ.
Пока инспекторы оформляли протокол за непристегнутый ремень безопасности, один из пассажиров пересел на водительское место и попытался уехать. Его остановили спустя несколько метров.
Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Осознав, что ему грозит ответственность, он предложил сотрудникам полиции взятку. Сначала речь шла о нескольких килограммах конины, затем — о живой лошади стоимостью около 59 тыс. рублей.
Инспекторы от предложений отказались и передали информацию в дежурную часть. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на дачу взятки.
