Из нацпарка «Таганай» спасатели оперативно эвакуировали туриста

Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области в среду, 18 февраля, оперативно эвакуировали с территории нацпарка «Таганай» одного из туристов, сообщили в ПСС.
В минувший понедельник, 16 февраля, мужчина и его спутник отправились в туристический поход по национальному парку. Однако уже на следующий день он почувствовал недомогание в колене, оказавшееся рецидивом старой травмы. Несмотря на нарастающую боль, за поддержкой к спасателям он обратился только на следующий день. Команда Златоустовского поисково-спасательного отряда оперативно прибыла на место и с помощью снегохода доставила пострадавшего до Центральной усадьбы.
Чтобы избежать подобных происшествий в будущем, спасатели настоятельно советуют тщательно готовиться к каждому выходу на природу и адекватно оценивать свои силы.