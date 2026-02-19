Из нацпарка «Таганай» спасатели оперативно эвакуировали туриста

В минувший понедельник, 16 февраля, мужчина и его спутник отправились в туристический поход по национальному парку. Однако уже на следующий день он почувствовал недомогание в колене, оказавшееся рецидивом старой травмы. Несмотря на нарастающую боль, за поддержкой к спасателям он обратился только на следующий день. Команда Златоустовского поисково-спасательного отряда оперативно прибыла на место и с помощью снегохода доставила пострадавшего до Центральной усадьбы.