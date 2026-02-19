Ричмонд
Из нацпарка «Таганай» спасатели оперативно эвакуировали туриста

У мужчины дала знать о себе старая травма колена.

Источник: пресс-служба ПСС Челябинской области

Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области в среду, 18 февраля, оперативно эвакуировали с территории нацпарка «Таганай» одного из туристов, сообщили в ПСС.

В минувший понедельник, 16 февраля, мужчина и его спутник отправились в туристический поход по национальному парку. Однако уже на следующий день он почувствовал недомогание в колене, оказавшееся рецидивом старой травмы. Несмотря на нарастающую боль, за поддержкой к спасателям он обратился только на следующий день. Команда Златоустовского поисково-спасательного отряда оперативно прибыла на место и с помощью снегохода доставила пострадавшего до Центральной усадьбы.

Чтобы избежать подобных происшествий в будущем, спасатели настоятельно советуют тщательно готовиться к каждому выходу на природу и адекватно оценивать свои силы.