В Башкирии от бешенства умер человек

В Башкирии трое заболели бешенством — одной из самых опасных инфекций, если появились симптомы болезни, спасти человека уже невозможно. В прошлом году в Башкирии зафиксировали летальный исход, а с начала 2026 года вирус обнаружили уже у одного взрослого и двоих детей.
В Минздраве Башкирии объяснили, на что обращать внимание, если человека укусило или поцарапало дикое или безнадзорное животное. Первые сигналы часто возникают именно в месте укуса, даже если ранка уже затянулась. Пострадавший может чувствовать зуд, подергивание мышц или тянущую боль.
Затем появляются общие симптомы: беспричинная тревога, чувство страха, подавленность, нарушения сна, температура до 38 градусов. Но самый характерный признак — водобоязнь. При попытке сделать глоток возникают болезненные спазмы гортани и глотки. Позже судороги могут провоцировать даже звук льющейся воды, яркий свет или громкий звук. Состояние быстро ухудшается, развиваются параличи, затем наступает смерть от остановки дыхания и сердца.
Инкубационный период длится от десяти дней до двух месяцев. Как только появляются клинические симптомы, шансов выжить нет. Единственное спасение — экстренная вакцинация, которую нужно начать сразу после контакта с животным, в идеале — в первые сутки.
В Минздраве подчеркнули, что вирус не передается от человека к человеку, заразиться через бытовые предметы тоже нельзя. Но больной может быть агрессивен, поэтому опасен для окружающих своим поведением.