В Башкирии от бешенства умер человек

В Башкирии трое заболели бешенством — одной из самых опасных инфекций, если появились симптомы болезни, спасти человека уже невозможно. В прошлом году в Башкирии зафиксировали летальный исход, а с начала 2026 года вирус обнаружили уже у одного взрослого и двоих детей.