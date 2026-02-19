Ричмонд
Семиклассник в школе в Пермском крае ранил ножом сверстника

В школе № 1 Александровска семиклассник напал с ножом на сверстника. О случившемся в четверг, 19 февраля, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В школе № 1 Александровска семиклассник напал с ножом на сверстника. О случившемся в четверг, 19 февраля, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое. Ребенка эвакуируют в Березники для дальнейшего лечения. Из Перми планируется вылет санитарной авиации с бригадой специалистов, включая анестезиологов и торакального хирурга.

— Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранительные органы, — написал Манохин в своем Telegram-канале.

Накануне ученик школы, расположенной в поселке Уфимский Свердловской области, принес в учреждение ножи и пистолет — на входе его задержал охранник. Инцидент произошел 16 февраля. Подросток разозлился, что его родителям постоянно звонили из школы по причине его отсутствия на уроках.

6 февраля другой подросток угрожал взорвать школу в Кировской области. Когда его поймали, он заявил, что просто пошутил. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.