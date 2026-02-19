Семиклассник ранил сверстника ножом в российской школе

В школе города Александровска Пермского края 19 февраля семиклассник ранил ножом своего сверстника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Пострадавший подросток находится в тяжелом состоянии. Его эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылет санитарной авиации, к оказанию помощи подключены анестезиологи и торакальный хирург.
По словам главы региона, делается все возможное для спасения ребенка.
В школе работают правоохранительные органы. Одноклассникам оказывается психологическая помощь.
Читайте также: Скандал вокруг завода «Фламинго» поставил под сомнение слова Зеленского.