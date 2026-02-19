В Челябинской области осуждены члены ОПГ, промышлявшей разбоями и вымогательством

«Являясь участниками организованного преступного формирования, фигуранты на протяжении длительного времени специализировались на грабежах, вымогательствах, разбойных нападениях, похищениях людей и запугивании жертв. Преступления зачастую совершались в отношении предпринимателей — с применением оружия и насилия и с причинением вреда здоровью разной степени тяжести», — комментирует официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.