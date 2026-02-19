Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области осуждены члены ОПГ, промышлявшей разбоями и вымогательством

Напомним, четверо активных участников группировки были задержаны сотрудниками УФСБ и полиции в 2024 году.

В Челябинской области осуждены члены ОПГ, промышлявшей разбоями и вымогательством, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор огласил Еманжелинский городской суд. Напомним, четверо активных участников группировки были задержаны сотрудниками УФСБ и полиции в 2024 году.

«Являясь участниками организованного преступного формирования, фигуранты на протяжении длительного времени специализировались на грабежах, вымогательствах, разбойных нападениях, похищениях людей и запугивании жертв. Преступления зачастую совершались в отношении предпринимателей — с применением оружия и насилия и с причинением вреда здоровью разной степени тяжести», — комментирует официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.

Двое злоумышленников приговорены к лишения свободы на срок 11 лет, еще двое — к 10 с половиной годам. Отбывать наказание все будут в исправительных колониях строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.