В Челябинской области осуждены члены ОПГ, промышлявшей разбоями и вымогательством, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Приговор огласил Еманжелинский городской суд. Напомним, четверо активных участников группировки были задержаны сотрудниками УФСБ и полиции в 2024 году.
«Являясь участниками организованного преступного формирования, фигуранты на протяжении длительного времени специализировались на грабежах, вымогательствах, разбойных нападениях, похищениях людей и запугивании жертв. Преступления зачастую совершались в отношении предпринимателей — с применением оружия и насилия и с причинением вреда здоровью разной степени тяжести», — комментирует официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.
Двое злоумышленников приговорены к лишения свободы на срок 11 лет, еще двое — к 10 с половиной годам. Отбывать наказание все будут в исправительных колониях строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.