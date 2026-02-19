Махонин: В школе Пермского края семиклассник ранил ножом сверстника

В средней школе № 1 города Александровск Пермского края семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
По его словам, в настоящее время ребенка перевозят в населенный пункт Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург.
Все службы делают все возможное, чтобы спасти ребенка. Психологи работают с одноклассниками. А на месте происшествие уже начали работать сотрудники правоохранительных органов.