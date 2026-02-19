Скандал с файлами Эпштейна дошел до британской короны

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в статье для журнала New Statesman указал, что самолет Эпштейна совершал около 90 посадок и вылетов в британских аэропортах, в том числе 15 рейсов после вынесения ему приговора в 2008 году. Он призвал правоохранительные органы заново проанализировать информацию о возможной эксплуатации женщин и несовершеннолетних.