42-летнюю наркоторговку задержали в Братске

Женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 19 февраля. Полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотиков в Братске. 42-летняя подозреваемая продавала наркозависимому запрещенные вещества.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Напомним, 13 февраля около 11.30 полицейские Лесосибирска Красноярского края изъяли более 257 граммов синтетических наркотиков на 3 млн рублей у 39-летнего жителя Ангарска. Сверток с наркотиком в виде порошка мужчина хранил для дальнейшего сбыта через «закладки».