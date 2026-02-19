Победитель «Танцев со звездами» проходит по делу на ₽35 млн ущерба «Калашникову»

Ущерб по уголовному делу о поставках концерну «Калашников» некачественных комплектующих превышает 35 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах, информацию приводит РИА Новости.
По данным источника агентства, фигурантам вменяется мошенничество на сумму более 35 млн рублей.
В числе обвиняемых — директор ивановской компании «Интертехника» и победитель телешоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев.
Ранее по делу проходил технический директор подрядчика «Интертехника» и генеральный директор «Ивановских ковшей» Алексей Морохов. Его обвиняли в хищении 37,7 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.
Следствие считает, что компания поставила полуфабрикаты деталей для производства боеприпасов, заведомо не соответствовавшие техническим требованиям. Морохову инкриминируются мошенничество в особо крупном размере, контрабанда частей огнестрельного оружия и невыплата заработной платы.
Бывшему директору «Интертехники» Юрию Чернышеву суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий без заключения под стражу.
В рамках расследования проведены восемь очных ставок, а также осмотры места происшествия, предметов и документов. Следственные действия продолжаются.
Читайте также: Адвокат из банды спецназовцев получил девять лет и уехал на СВО.