Победитель «Танцев со звездами» проходит по делу на ₽35 млн ущерба «Калашникову»

Ущерб по уголовному делу о поставках концерну «Калашников» некачественных комплектующих превышает 35 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах, информацию приводит РИА Новости.

По данным источника агентства, фигурантам вменяется мошенничество на сумму более 35 млн рублей.

В числе обвиняемых — директор ивановской компании «Интертехника» и победитель телешоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев.

Ранее по делу проходил технический директор подрядчика «Интертехника» и генеральный директор «Ивановских ковшей» Алексей Морохов. Его обвиняли в хищении 37,7 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

Следствие считает, что компания поставила полуфабрикаты деталей для производства боеприпасов, заведомо не соответствовавшие техническим требованиям. Морохову инкриминируются мошенничество в особо крупном размере, контрабанда частей огнестрельного оружия и невыплата заработной платы.

Бывшему директору «Интертехники» Юрию Чернышеву суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий без заключения под стражу.

В рамках расследования проведены восемь очных ставок, а также осмотры места происшествия, предметов и документов. Следственные действия продолжаются.

