РИАН: концерн «Калашников» потерял 35 млн рублей от аферы с деталями

Ущерб по делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей превысил 35 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, фигурантам вменяют мошенничество на сумму более 35 млн рублей. Следствие считает, что в рамках исполнения гособоронзаказа концерну были поставлены полуфабрикаты для боеприпасов, не соответствующие техническим требованиям.
Обвиняемыми по делу проходят руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель ООО «Интертехника» Алексей Морохов, директор и учредитель «Интертехники», победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, а также бывший директор компании Юрий Чернышев. Морохову дополнительно вменяют контрабанду огнестрельного оружия или его частей и невыплату зарплаты более двух месяцев. Он находится в СИЗО, Леденев — под подпиской о невыезде, Чернышеву избран запрет определенных действий.
Напомним, ранее по этому делу были допрошены 38 свидетелей. Об этом писало РИА Новости со ссылкой на материалы следствия. В документах отмечалось, что на текущем этапе расследования подозрения в отношении фигурантов признаны обоснованными.