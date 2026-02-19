РИАН: концерн «Калашников» потерял 35 млн рублей от аферы с деталями

Обвиняемыми по делу проходят руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель ООО «Интертехника» Алексей Морохов, директор и учредитель «Интертехники», победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, а также бывший директор компании Юрий Чернышев. Морохову дополнительно вменяют контрабанду огнестрельного оружия или его частей и невыплату зарплаты более двух месяцев. Он находится в СИЗО, Леденев — под подпиской о невыезде, Чернышеву избран запрет определенных действий.