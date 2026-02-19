Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: концерн «Калашников» потерял 35 млн рублей от аферы с деталями

Фигурантам дела о хищении средств у концерна «Калашников» вменяется мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

Ущерб по делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей превысил 35 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, фигурантам вменяют мошенничество на сумму более 35 млн рублей. Следствие считает, что в рамках исполнения гособоронзаказа концерну были поставлены полуфабрикаты для боеприпасов, не соответствующие техническим требованиям.

Обвиняемыми по делу проходят руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель ООО «Интертехника» Алексей Морохов, директор и учредитель «Интертехники», победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, а также бывший директор компании Юрий Чернышев. Морохову дополнительно вменяют контрабанду огнестрельного оружия или его частей и невыплату зарплаты более двух месяцев. Он находится в СИЗО, Леденев — под подпиской о невыезде, Чернышеву избран запрет определенных действий.

Напомним, ранее по этому делу были допрошены 38 свидетелей. Об этом писало РИА Новости со ссылкой на материалы следствия. В документах отмечалось, что на текущем этапе расследования подозрения в отношении фигурантов признаны обоснованными.