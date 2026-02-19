В Пермском крае семиклассник напал с ножом на сверстника в школе

Напомним, 3 февраля восьмиклассница ранила ножом сверстницу в школе красноярского города Кодинск. Как сообщали в региональном СК, нападавшая хотела ранить учителя, но дети его защитили. Пострадавшая после оказания медицинской помощи была отпущена домой. В этот же день девятиклассник выстрелил из пластикового пневматического автомата в учителя и трёх одноклассников и взорвал петарду. Обошлось без пострадавших.