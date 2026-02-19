В Пермском крае семиклассник напал с ножом на сверстника в школе

В Пермском крае ученик седьмого класса ранил ножом сверстника в школе, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом 19 февраля сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Нападение совершено в четверг в СОШ № 1 Александровска.
«Состояние подростка оценивается как тяжелое. Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники», — рассказал губернатор.
Из Перми на помощь медикам направят анестезиологов и торакального хирурга.
Специалисты также оказывают психологическую помощь одноклассникам На месте ЧП работают правоохранительные органы.
Напомним, 3 февраля восьмиклассница ранила ножом сверстницу в школе красноярского города Кодинск. Как сообщали в региональном СК, нападавшая хотела ранить учителя, но дети его защитили. Пострадавшая после оказания медицинской помощи была отпущена домой. В этот же день девятиклассник выстрелил из пластикового пневматического автомата в учителя и трёх одноклассников и взорвал петарду. Обошлось без пострадавших.