Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор выехал на место нападения семиклассника на сверстника в школе в Прикамье

Прокуратура города Александровска Пермского края начала проверку по факту ЧП в школе, где семиклассник напал с ножом на своего одноклассника.

Надзорное ведомство намерено оценить, в каких условиях обучаются дети, а также как в образовательном учреждении соблюдается законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре Прикамья.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор города Андрей Малкин. Проверка продолжается.

Пострадавший подросток в тяжёлом состоянии, в настоящее время ребёнка готовят к срочной эвакуации в больницу Березников. Из Перми вылетает санавиация с анестезиологами и торакальным хирургом на борту.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.