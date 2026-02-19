Прокурор выехал на место нападения семиклассника на сверстника в школе в Прикамье

Надзорное ведомство намерено оценить, в каких условиях обучаются дети, а также как в образовательном учреждении соблюдается законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре Прикамья.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор города Андрей Малкин. Проверка продолжается.
Пострадавший подросток в тяжёлом состоянии, в настоящее время ребёнка готовят к срочной эвакуации в больницу Березников. Из Перми вылетает санавиация с анестезиологами и торакальным хирургом на борту.
