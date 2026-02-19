Ричмонд
Рыбаки на льдине застряли на Финском заливе в Ленобласти

Еще один мужчина провалился под лед.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области случилось два происшествия на воде. Так, во Всеволожском районе мужчина провалился под лед.

Это произошло в акватории Невы в Морозовском городском поселении, на территории СНТ «Орешек-1». На место выехали спасатели ПСО г. Шлиссельбург. О состоянии пострадавшего не сообщается.

А в Выборгском районе, в поселке Зеленая Роща, в 1 километре от берега на отколовшейся льдине оказались 5 рыбаков-любителей. Из-за образовавшейся трещины на Финском заливе они не смогли самостоятельно вернуться.

К ним на помощь выехали спасатели ПСП «Берег» на судне, на воздушной подушке «Хивус-10». Эвакуация уже произведена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ленинградской области.