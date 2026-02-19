Бизнесмен из Иркутской области задолжал таможне более миллиона рублей

Предприниматель не уплатил вовремя таможенные платежи и пени за ввезенные самоходные транспортные средства, что привело к образованию задолженности. В связи с этим таможня немедленно арестовала его имущество. Сейчас же бизнесмен погасил долг перед федеральным бюджетом.