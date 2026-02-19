Бизнесмен из Иркутской области задолжал таможне более миллиона рублей. Из-за этого на автомобиль мужчины наложили арест. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Долг образовался у участника внешнеэкономической деятельности, который занимался торговлей автомобилями, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Предприниматель не уплатил вовремя таможенные платежи и пени за ввезенные самоходные транспортные средства, что привело к образованию задолженности. В связи с этим таможня немедленно арестовала его имущество. Сейчас же бизнесмен погасил долг перед федеральным бюджетом.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о пяти историях иркутских школьников, чьи отцы защищают страну в зоне специальной военной операции. Так, папа ученицы школы № 39 Анатолия Лю-фа является командиром отделения автомобильной роты, трижды получал медали за боевые заслуги. Подробнее — читайте здесь.