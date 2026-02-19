Ричмонд
Мужчина умер в муках после встречи с роем мошек в Таиланде

Житель Таиланда скончался после того, как его покусал рой мошек — инфекция попала в ранки и убила мужчину за неделю. О трагедии в провинции Лампанг сообщил местный портал The Thaiger.

68-летний таец обратился к врачам с болью в ноге. Медики нашли лишь небольшое воспаление, выписали лекарства и отправили домой. Но уже вечером мужчина вернулся — боль стала невыносимой. Кожа на лице приобрела фиолетовый оттенок, анализы показали сепсис и критическое падение сахара в крови. После недели, проведённой в больнице, пациент скончался.

Врачи объяснили, что мошки сами по себе не ядовиты, но их укусы открыли «врата» для инфекции. Мужчину погубили бактерии, попавшие в микроскопические ранки. Специалисты призывают не игнорировать даже мелкие повреждения — промывать их холодной водой, а при покраснении кожи, температуре или отёке немедленно обращаться за помощью.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Таиланде российская туристка попала в больницу после нападения бездомного кота. Животное напрыгнуло на неё по время прогулки, когда она попыталась его приласкать. В больнице Марии назначили экстренный курс вакцинации от бешенства и столбняка за 30 тысяч.

