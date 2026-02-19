Мужчина умер в муках после встречи с роем мошек в Таиланде

Врачи объяснили, что мошки сами по себе не ядовиты, но их укусы открыли «врата» для инфекции. Мужчину погубили бактерии, попавшие в микроскопические ранки. Специалисты призывают не игнорировать даже мелкие повреждения — промывать их холодной водой, а при покраснении кожи, температуре или отёке немедленно обращаться за помощью.