Мужчина умер в муках после встречи с роем мошек в Таиланде

68-летний таец обратился к врачам с болью в ноге. Медики нашли лишь небольшое воспаление, выписали лекарства и отправили домой. Но уже вечером мужчина вернулся — боль стала невыносимой. Кожа на лице приобрела фиолетовый оттенок, анализы показали сепсис и критическое падение сахара в крови. После недели, проведённой в больнице, пациент скончался.
Врачи объяснили, что мошки сами по себе не ядовиты, но их укусы открыли «врата» для инфекции. Мужчину погубили бактерии, попавшие в микроскопические ранки. Специалисты призывают не игнорировать даже мелкие повреждения — промывать их холодной водой, а при покраснении кожи, температуре или отёке немедленно обращаться за помощью.
