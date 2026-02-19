Интервалы движения поездов временно увеличены на Бутовской линии метро

На Бутовской линии временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На Бутовской линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Позже в пресс-службе департамента добавили, что движение на Бутовской линии метро осуществляется в соответствии с графиком.
8 февраля на юго-западном участке Солнцевской линии столичного метро также временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути.
Кроме того, в конце января человек пострадал после падения на пути на перегоне Красный Строитель — Щербинка второй линии МЦД. Из-за этого задерживались четыре пригородные электрички.