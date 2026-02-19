Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семиклассника с ножом, напавшего на сверстника в Прикамье, обезвредили учителя

Семиклассника, которых напал с ножом на одноклассника в школе Пермского края, обезвредили учителя и вызвали полицию. О чрезвычайном происшествии в Александровске сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Ученик школы № 1 успел нанести сверстнику несколько ножевых ранений в учебном заведении. Отобрать оружие у школьника смогли только педагоги, после чего они незамедлительно вызвали участкового. Мотивы нападения сейчас выясняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в одной из школ Пермского края ученик седьмого класса напал на своего сверстника с ножом. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Врачи готовят его к эвакуации в Березники, из Перми уже вылетает санавиация для транспортировки раненого.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.