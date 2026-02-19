Семиклассника с ножом, напавшего на сверстника в Прикамье, обезвредили учителя

Ученик школы № 1 успел нанести сверстнику несколько ножевых ранений в учебном заведении. Отобрать оружие у школьника смогли только педагоги, после чего они незамедлительно вызвали участкового. Мотивы нападения сейчас выясняются.
Ранее Life.ru рассказывал, что в одной из школ Пермского края ученик седьмого класса напал на своего сверстника с ножом. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Врачи готовят его к эвакуации в Березники, из Перми уже вылетает санавиация для транспортировки раненого.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.