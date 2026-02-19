Ричмонд
Тимур Иванов подал иск к МО РФ за игнорирование просьбы отправить его на СВО

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов обратился в суд на оборонное ведомство из-за того, что его просьбы об отправке на СВО якобы игнорировали. Об этом стало известно из соответствующих документов.

Иванов, ранее осужденный за растрату, подал обращение с желанием заключить контракт на прохождение военной службы, однако не получил ответа от ведомства. Он просил признать бездействие административных ответчиков незаконным, поскольку им не был направлен письменный ответ в установленный законом срок.

В исковом заявлении бывший замминистра подчеркнул, что его намерение заключить контракт на службу в зоне СВО не было учтено. Он считал, что ведомство обязано было официально отреагировать на его запрос.

Иванов подал иск в Мещанский суд Москвы и потребовал обязать Министерство обороны заключить с ним контракт, чтобы он мог принять участие в специальной военной операции, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Тимур Иванов лишился почти всего своего имущества на 1,2 миллиарда рублей, которое просила изъять Генпрокуратура. Суд не конфисковал только машину Bentley, которая принадлежит его экс-супруге Светлане Захаровой. Надзорное ведомство обратились в инстанцию в августе прошлого года. Иванов владел имуществом на 1,2 миллиарда рублей, в том числе премиальными автомобилями, мотоциклами, квартирами и другой недвижимостью.

