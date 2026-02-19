Тимур Иванов подал иск к МО РФ за игнорирование просьбы отправить его на СВО

Ранее стало известно, что Тимур Иванов лишился почти всего своего имущества на 1,2 миллиарда рублей, которое просила изъять Генпрокуратура. Суд не конфисковал только машину Bentley, которая принадлежит его экс-супруге Светлане Захаровой. Надзорное ведомство обратились в инстанцию в августе прошлого года. Иванов владел имуществом на 1,2 миллиарда рублей, в том числе премиальными автомобилями, мотоциклами, квартирами и другой недвижимостью.