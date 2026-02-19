Пятница перед 23 февраля в Башкирии будет полным рабочим днем

Замруководителя ведомства Оксана Ванскова пояснила, что ждет тех, кто все же выйдет на смену 23 февраля. По закону, работа в праздничный день оплачивается вдвойне. Если сотрудник трудится по графику или на вахте, ему положена повышенная оплата согласно статье 153 Трудового кодекса. Если же этот день для человека выходной, привлечь его к работе можно только с письменного согласия, за исключением экстренных ситуаций, прописанных в статье 113. Вместо двойной оплаты работник может выбрать отгул.