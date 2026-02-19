Пятница перед 23 февраля в Башкирии будет полным рабочим днем

В Гострудинспекции Башкирии напомнили о графике работы в связи с Днем защитника Отечества. Праздник выпадает на понедельник, 23 февраля, и официально считается нерабочим днем. А вот пятница, 20 февраля, предпраздничной не является, поэтому работать в этот день придется как обычно, никаких сокращений на час не будет.
Замруководителя ведомства Оксана Ванскова пояснила, что ждет тех, кто все же выйдет на смену 23 февраля. По закону, работа в праздничный день оплачивается вдвойне. Если сотрудник трудится по графику или на вахте, ему положена повышенная оплата согласно статье 153 Трудового кодекса. Если же этот день для человека выходной, привлечь его к работе можно только с письменного согласия, за исключением экстренных ситуаций, прописанных в статье 113. Вместо двойной оплаты работник может выбрать отгул.
