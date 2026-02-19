Младшую из найденных под Владимиром сестёр вернут родным в Петербург

Напомним, что поиски 11-летней и 18-летней девочек начались 9 февраля по заявлению их отца. Добровольцы отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировки на 15 регионов России. В оперативных службах предполагали, что мать могла увезти детей в секту «Царская империя», действующую в Ульяновской области. В среду ГСУ СК по Петербургу сообщило, что женщина и обе девочки найдены во Владимирской области. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.