Младшую из найденных под Владимиром сестёр вернут родным в Петербург

Младшую из двух сестёр, пропавших вместе с матерью и обнаруженных во Владимирской области, планируют вернуть родным в Санкт-Петербург. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Есть вероятность, что младшую девочку вернут в семью в Петербурге», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что поиски 11-летней и 18-летней девочек начались 9 февраля по заявлению их отца. Добровольцы отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировки на 15 регионов России. В оперативных службах предполагали, что мать могла увезти детей в секту «Царская империя», действующую в Ульяновской области. В среду ГСУ СК по Петербургу сообщило, что женщина и обе девочки найдены во Владимирской области. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.