Уголовное дело возбуждено по факту нападения на школьника в Пермском крае

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство школьника. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным правоохранителей, утром 13-летний ученик школы в Александровске в ходе конфликта с одноклассником ударил его ножом в тело и шею, после чего пострадавшего госпитализировали.

Следственные органы возбудили дело по признакам нескольких преступлений: покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отметили в СК.

Ведомство проводит проверку всех обстоятельств произошедшего, чтобы установить детали конфликта и степень ответственности участников инцидента. Расследование продолжается, правоохранители работают над сбором доказательств и опросом свидетелей, передает РИА Новости.

О случившемся в четверг, 19 февраля, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое. Ребенка эвакуируют в Березники для дальнейшего лечения. Из Перми планируется вылет санитарной авиации с бригадой специалистов, включая анестезиологов и торакального хирурга.