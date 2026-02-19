Уголовное дело возбуждено по факту нападения на школьника в Пермском крае

О случившемся в четверг, 19 февраля, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое. Ребенка эвакуируют в Березники для дальнейшего лечения. Из Перми планируется вылет санитарной авиации с бригадой специалистов, включая анестезиологов и торакального хирурга.