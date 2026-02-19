Корпоратив закончился массовым отравлением в кафе в Южно-Сахалинске

Спустя несколько дней в том же кафе заказали доставку для 8‑летнего мальчика. Ребёнок ел сырные палочки, а уже на следующий день попал в инфекционную больницу с температурой 40 градусов и сильнейшей интоксикацией. Врачи подтвердили сальмонеллёз. В отделении оказались и другие пациенты, которые перед болезнью посещали «Фёдоровку» или заказывали оттуда еду. Лабораторное подтверждение сальмонеллеза получил уже 21 человек, пишет телеграм-канал «Эхо Сахалина».