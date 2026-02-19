Ричмонд
Краснова возмутила история с арестом бывшей жены бизнесмена Галицкого

Председателя ВС РФ Игоря Краснова возмутила история с арестом бывшей жены экс-члена совета директоров «Альфа-Банка» Александра Галицкого Алии, покончившей с собой. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил источник.

— Краснов был возмущен, как итог, председатель Истринского суда подал заявление о сложении с себя полномочий председателя суда, — цитирует собеседника ТАСС.

Галицкая покончила с собой в камере изолятора временного содержания, куда ее поместили по обвинению в вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-супруга. Ее тело нашли 8 февраля.

После суд прекратил производство по спору об определении места проживания детей и взыскании алиментов. Что известно о самоубийстве экс-супруги бизнесмена — в материале «Вечерней Москвы».

