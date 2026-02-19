На улице Полярная в Новосибирске ввели режим повышенной готовности

В Ленинском районе Новосибирска на улице Полярная, 11 ввели режим повышенной готовности. Связано это с угрозой обрушения несущих конструкций указанного многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
— В связи с этим, рекомендуем всем собственникам и нанимателям переселение в жилые помещения маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска, — говорится в сообщении.
По вопросу предоставления жилья из маневренного фонда новосибирцам нужно обратиться в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города по адресу: улица Трудовая, 1.