Прокуратура начала проверку после нападения в школе в Пермском крае

Прокуратура организовала проверку после нападения подростка с ножом на сверстника в школе Александровска в Пермском крае. Об этом сообщила прокуратура региона.
Там уточнили, что с ситуацией разбираются сотрудники городского надзорного ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в краевой прокуратуре.
К месту происшествия, добавили в ведомстве, направился прокурор Александровска Андрей Малкин.
Нападение произошло в школе № 1. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил сегодня, 19 февраля, что ученик седьмого класса ранил ножом другого подростка и пострадавший находится в тяжелом состоянии. Для помощи несовершеннолетнему прибудут специалисты из Перми — анестезиологи и торакальный хирург.