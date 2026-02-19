Прокуратура начала проверку после нападения в школе в Пермском крае

Нападение произошло в школе № 1. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил сегодня, 19 февраля, что ученик седьмого класса ранил ножом другого подростка и пострадавший находится в тяжелом состоянии. Для помощи несовершеннолетнему прибудут специалисты из Перми — анестезиологи и торакальный хирург.