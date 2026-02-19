Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после нападения в школе в Пермском крае

Прокуратура Александровска в Пермском крае организовала проверку после нападения подростка с ножом на сверстника в школе.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура организовала проверку после нападения подростка с ножом на сверстника в школе Александровска в Пермском крае. Об этом сообщила прокуратура региона.

Там уточнили, что с ситуацией разбираются сотрудники городского надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в краевой прокуратуре.

К месту происшествия, добавили в ведомстве, направился прокурор Александровска Андрей Малкин.

Нападение произошло в школе № 1. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил сегодня, 19 февраля, что ученик седьмого класса ранил ножом другого подростка и пострадавший находится в тяжелом состоянии. Для помощи несовершеннолетнему прибудут специалисты из Перми — анестезиологи и торакальный хирург.