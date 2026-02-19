Следственный комитет РФ рассказал подробности нападения в школе Александровска

Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство на несовершеннолетнего, а также халатности и не отвечающим требованиям безопасности оказанию услуг. ЧП произошло утром 19 февраля в школе № 1 города Александровска Пермского края.
По версии следствия, 13-летний ученик школы зашел в помещение учебного учреждения. На лестничном марше третьего этажа по причине конфликта с одноклассником нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Подросток находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты краевого следственного управления СК РФ, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование установит причины и условия, способствовавшие совершению тяжкого преступления.