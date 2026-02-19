Следственный комитет РФ рассказал подробности нападения в школе Александровска

По версии следствия, 13-летний ученик школы зашел в помещение учебного учреждения. На лестничном марше третьего этажа по причине конфликта с одноклассником нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Подросток находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.